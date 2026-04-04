LAFC vs Cruz Azul juegan en cuartos de final de la Concachampions 2026, el martes 7 de abril a las 20 horas por FOX One.

Partido: LAFC vs Cruz Azul

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Banc of California Stadium

Transmisión: FOX One

Cruz Azul es favorito para avanzar a semifinales de la Concachampions 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

LAFC vs Cruz Azul: A qué hora ver los cuartos de final de la Concachampions 2026

El martes 7 de abril de 2026 se jugará el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, LAFC vs Cruz Azul, en punto de las 20 horas.

LAFC vs Cruz Azul: ¿Dónde ver los cuartos de final de la Concachampions 2026?

El partido LAFC vs Cruz Azul se podrá ver en la plataforma FOX One, este martes 7 de abril de 2026.

Partido: LAFC vs Cruz Azul

Fase: Ida cuartos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 7 de abril de 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Banc of California Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegaron LAFC y Cruz Azul a cuartos de final de la Concachampions 2026?

LAFC eliminó a la Liga Deportiva Alajuelense en octavos de final de la Concachampions 2026, y está listo para retar a Cruz Azul en busca de las semifinales del torneo.

Cruz Azul, por su parte, acabó con las esperanzas de Rayados en la Concachampions 2026, y se mantiene como favorito para pelear por el título del torneo regional.