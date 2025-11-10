Han pasado ya casi 3 años desde que Lionel Messi y la Selección de Argentina lograron ganar el Mundial de Qatar 2022, un hito que sin duda conmocionó al futbol mundial.

Aunque los fans de Messi estaban muy contentos de ver al astro argentino levantar el título que por muchos años se le negó, sin embargo, sus detractores señalaban que su título “no había sido legal” y que “recibió muchas ayudas” en el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, una fotografía en la que aparece Messi aparece “amañando” el Mundial de Qatar 2022 le ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales y aquí te contamos la verdad detrás de esa publicación.

La verdad detrás de la foto viral donde Messi aparece “amañando” el Mundial de Qatar 2022

En los últimos días, una fotografía se ha hecho viral en las redes social, pues en la postal se ve a Messi aparece “amañando” el Mundial de Qatar 2022, lo que causó conmoción entre sus fans y detractores.

Sin embargo, la polémica no ha durado mucho pues se ha revelado que la imagen de Messi junto a otros personajes importantes del Mundial de Qatar 2022 es completamente falsa.

Una cuenta en redes sociales se encargó de generar la foto usando herramientas de inteligencia artificial y, de acuerdo con @TouchlineX, intentaron presentarlo como si el ganador de la Copa del Mundo hubiera sido preseleccionado.

La publicación original tuvo gran repercusión en internet, pues tuvo cerca de 5 millones de visualizaciones y miles de comentarios de aficionados indignados por la supuesta conspiración.

🚨 An account has posted a fake AI generated image of Leo Messi allegedly in a meeting ahead of the World Cup in Qatar.



They tried to frame it as if the World Cup winner was pre-selected.



Their tweet reached 5M+ views.



Lionel Messi's World Cup victory must have really hurt… pic.twitter.com/CBS70cq80L — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2025

Lionel Messi quiere ser bicampeón en el Mundial 2026

Todo parece indicar que Lionel Messi jugará el Mundial 2026, torneo en el que podría hacer historia al ser bicampeón del mundo con la Selección de Argentina.

En un reciente video compartido por Adidas para presentar los jerseys de sus selecciones para el Mundial 2026, Messi aparece y pronuncia la palabra “quiero”, lo que generó mucho revuelo entre sus fans.

Esa simple frase despertó el entusiasmo de sus fans que esperan ver al astro argentino jugar su sexta Copa del Mundo.