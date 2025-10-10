El Mundial 2026 está a menos de un año de jugarse en México, Estados Unidos y Canadá, pero la FIFA ya planea la Copa del Mundo 2034, la cuál se disputará en Arabia Saudita.

No obstante, al igual que el Mundial de Qatar 2022, se contempla que el Mundial 2034 se lleve a cabo a principios de 2035 por las altas temperaturas que se alcanzan en verano, además de que en noviembre y diciembre del 2034 choca con la celebración del Ramadán.

Pese a que todavía hay mucho tiempo por delante, la FIFA está preocupada por la organización del Mundial 2034, que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

¿Lo aplazan un año? Revelan que el Mundial 2034 se jugaría hasta el 2035

En la Asamblea General de Clubes de Futbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que deberá haber apertura para modificar las fechas del Mundial 2034 y se realice en 2035.

Esto se debe a que The Athletic reveló que la intención de la FIFA es que la Copa del Mundo no se realice en 2034 sino en los primeros meses de 2035, específicamente en enero.

🇸🇦



De acuerdo a The Athletic, el Mundial de 2034 se disputaría a principios de 2035.



Se jugaría en invierno por las mismas razones que la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, sin embargo, no se jugaría en noviembre o diciembre de 2034 debido al Ramadán. pic.twitter.com/RfejWhd5OJ — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 9, 2025

“Ya estamos en el meollo del asunto: lo discutimos con todo el mundo, todo el tiempo, y no se trata sólo de una Copa del Mundo, es una reflexión general”, comentó Gianni Infantino.

“Lo estamos discutiendo, pero no solo para ese Mundial, la reflexión es general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizás debamos reflexionar sobre esto. Hay algunas formas de optimizar el calendario, pero lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegaremos a una conclusión. Solo debemos tener la mente abierta”, añadió Infantino.

¿Qué pasará con las demás ediciones de la Copa del Mundo?

Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también dejó abierta la posibilidad de que a partir del Mundial 2034 en adelante se realicen en el primer trimestre.

“Es un hecho que, si quieres jugar al mismo tiempo en todas las partes del mundo, probablemente debas hacerlo en marzo o en octubre. Porque en diciembre no puedes jugar en una parte del mundo ni en julio en otra. Debemos considerar todos estos elementos al hablar de las competiciones de selecciones nacionales, su liberación y las competiciones de clubes, y ver cómo podemos mejorarlas para el beneficio de todos. Hay mucho en juego”, finalizó el presidente de la FIFA.