Las federaciones miembro de la UEFA acordaron boicotear todas las competiciones de la FIFA en protesta por el plan de Gianni Infantino de privatizar los ingresos del Mundial, advertencia que dejaría sin selecciones europeas al Mundial 2030.

La próxima competición de la FIFA se disputará en Europa: el Mundial femenino Sub-20, organizado por Polonia a partir del 5 de septiembre de 2026.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA” UEFA

La decisión se da tras una reunión estratégica convocada para contrarrestar la oferta de Infantino, el presidente de la FIFA, de 20 millones de dólares para cada uno de sus 211 miembros globales, que debe aceptarse a más tardar a mediados de septiembre.

La propuesta secreta de Infantino de escindir sus operaciones comerciales en una de 20 mil millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados, se filtró y desencadenó la polémica.

La FIFA enfrenta la oposIción de la UEFA (especial)

La UEFA cierra fila contra la propuesta de Infantino

La resolución colectiva de la UEFA contra la FIFA de Gianni Infantino se tomó de forma unánime tras una reunión de emergencia celebrada el 30 de julio de 2026.

El detonante de esta ruptura es el proyecto de la FIFA, impulsado por su presidente Gianni Infantino, de crear una filial comercial llamada FIFA Forward Enterprise para vender participaciones a inversores privados de sus torneos más importantes.

La FIFA busca recaudar cerca de 4,200 millones de dólares con esta operación. Sin embargo, la UEFA emitió un contundente comunicado argumentando que “el fútbol no es un activo que deba venderse” y que esta medida cruza una línea roja intolerable.

El futbol femenil sería el primer afectado por el boicot de la UEFA

Además del inminente Mundial Sub-20 femenil que inicia en septiembre de 2026, el boicot de la UEFA afectaría de forma inmediata al Mundial Femenino de Brasil 2027 y, posteriormente, al Mundial de 2030.

El boicot también compromete la participación de clubes europeos en el expandido Mundial de Clubes.