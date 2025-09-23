Este lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la gala del Balón de Oro, aunque Lamine Yamal tenía chances de ganar el premio, se lo llevó Ousmane Dembelé.

Sin embargo, el padre de Lamine Yamal tuvo una terrible falta de respeto en plena entrega del Balón de Oro. Y es que no cayó muy bien a los asistentes.

Pero antes veamos qué pasó en estos premios que siempre son polémicos. Se debe decir que el español no se quedó con las manos vacías. Se llevó el trofeo Kopa, otorgado al mejor joven.

Ya en el premio grande, fue el francés que se lo llevó. Seguramente muy impulsado por ganar la Champions League con el PSG. Aunque no se debe dejar a aun lado lo que hizo Yamal en todas las competencias, y ese nivel que nadie más alcanzó.

La terrible falta de respeto del papá de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal llegó a la gala del Balón de Oro con toda su familia, se les vio con 8 de sus parientes, aunque pudieron ir más. Desde la alfombra roja, comenzó el padre del de Barcelona, Mounir Nasraoui.

Resulta que el papá de Lamine Yamal se le vio contento con la prensa y con la atención. Ya en la gala, salió Ronaldinho a entregar el Balón de Oro. Cuando todos estaban en silencio, cantó: “Lamine Yamal para bien o para mal”.

Se debe decir que Mounir Nasraoui ha estado en el ojo de la polémica en varias ocasiones. Incluso en alguna ocasión fue apuñalado y por suerte, salió bien.

"LAMINE YAMAL PARA BIEN O PARA MAL" 🤣



Así cantó el padre del jugador del Barcelona durante la premación del Balón de Oro. pic.twitter.com/fY4IAV2r9R — Diario Olé (@DiarioOle) September 23, 2025

Lamine Yamal rompe el silencio tras perder el Balón de Oro

La diferencia fue notoria entre Lamine Yamal y su papá. Cuando el futbolista perdió el Balón de Oro solo reconoció a Dembelé. Más adelante hizo una publicación en la que rompió el silencio.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Dembelé por el premio y la gran temporada“, posteó Lamine Yamal.