En una de las votaciones más cerradas de los últimos años, Dembélé fue elegido por la revista France Football como el ganador del Balón de Oro 2025, por delante de Lamine Yamal y Vitinha.

Aunque fue fundamental para que FC Barcelona ganara todo en el futbol español, Lamine Yamal terminó en segundo lugar en las votaciones y su excompañero Dembélé se llevó el Balón de Oro a casa.

Sin embargo, el hecho de haber quedado en segundo lugar no evitó que la joya del Barça tuviera un gran gesto con El Mosquito durante la gala que se realizó en el Théâtre du Châtelet en París, Francia.

Para quitarse el sombrero: El emotivo gesto que Lamine Yamal tuvo con Dembelé en la gala del Balón de Oro 2025

Luego de que se dio a conocer que Dembélé fue el ganador del Balón de Oro 2025 y que dio un emotivo discurso frente a todas las figuras presentes en el recinto, todos los ganadores de la noche se tomaron una foto y fue entonces que se vio el gesto de Lamine Yamal.

Debido a que Lamine Yamal fue reconocido con el Trofeo Kopa como el mejor futbolista joven del año por segunda ocasión consecutiva, aprovechó para acercarse a Dembélé y lo felicitó por haber ganado el Balón de Oro 2025.

Lamine Yamal congratulates Dembélé. Respect 🤝❤️

También El Mosquito se tomó un momento para felicitar a la joya del FC Barcelona por la extraordinaria temporada que tuvo y aseguró que lo ve ganando próximamente varios galardones como el que entrega la revista France Football.

Padre de Lamine Yamal asegura que el próximo año ganarán el Balón de Oro

Una vez que finalizó la gala del Balón de Oro 2025, el padre de Lamine Yamal fue captado a las afueras del Théâtre du Châtelet y soltó una declaración que ha generado polémica en todo el mundo.

“El próximo año es nuestro…”, declaró de forma breve y sorpresiva el padre de Lamine Yamal frente a los medios de comunicación presentes, por lo que ha sumado una nueva polémica a su historial.

El padre de Lamine Yamal a la salida de la Gala del @ballondor



"El próximo año es nuestro"



📹 @HelenaCondis



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/PexdK1TwFT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 22, 2025

Esto debido a que ya han sido varias las ocasiones en las que el papá de Lamine Yamal realiza declaraciones que generan controversia en los medios debido a que acapara reflectores fuera de la cancha, mientras su hijo brilla en el terreno de juego.