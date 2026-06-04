Andrés Vaca reveló que la salida de André Jardine del América se debió a la falta de apoyo de la directiva en cuanto a refuerzos y bajas solicitadas por el estratega.

Según el comentarista de TUDN, André Jardine presentó una lista de incorporaciones y salidas que no fueron atendidas, lo que lo llevó a decidir su salida antes de enfrentar conflictos internos. Aunque mantiene buena relación con el club América, prefirió dar un paso al costado.

Tras su renuncia, Guillermo Almada suena fuerte como nuevo técnico azulcrema.

André Jardine no recibió apoyo de la directiva del América

Según la fuente antes mencionada, la directiva del América habría rechazado las incorporaciones solicitadas de André Jardine así como las posibles salidas que pidió el estratega.

Dicha situación fue determinante para que André Jardine tomara la decisión de no seguir en el equipo azulcrema al considerar que no tendría las condiciones ideales para mantener la competitividad de cara al Apertura 2026.

El periodista indicó que el entrenador brasileño mantiene una buena relación con el club y le gustaría regresar en un futuro, por lo que prefirió salir ahora antes de tener problemas con la directiva del América.

La revelación de Andrés Vaca sobre la salida de Jardine. (quinto partido)

¿Quién será el sustituto de André Jardine?

Andrés Vaca señaló que luego de la salida de André Jardine, el América ya tiene un candidato principal para reemplazarlo.

“Almada es nuevo entrenador del Club América”, añadió el comentarista deportivo tras la renuncia de André Jardine.