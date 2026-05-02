América tuvo un torneo sumamente irregular en el que terminó en octavo lugar de la clasificación general y apenas arañó el boleto a Liguilla. Esta situación hizo que se pusiera en entredicho el futuro del técnico André Jardine e incluso, hubo nombres que se pusieron sobre la mesa para sustituirlo, cosa que no le agradó a Santiago Baños.

En entrevista con sdpnoticias, el directivo americanista se pronunció con respecto a la actualidad de André Jardine. Y es que para Santiago Baños, es una falta de respeto que se hable de candidatos para el banquillo azulcrema cuando su actual entrenador tiene las mismas posibilidades de salir campeón que el resto de estrategas en esta fase final.

“Es normal el ruido cuando las cosas no van tan bien como estaban hace un par de años. A la gente le gusta hablar y a la prensa le gusta tirar nombres. Es triste porque la prensa que habla, dice muchas mentiras porque cuando las cosas no son ciertas, no tienen ninguna consecuencia. A mí me da mucha tristeza que hablen y que tiren nombres, que hablen sobre la llegada de un técnico cuando tenemos uno que tiene un año más de contrato y que estamos peleando por un título. Se me hace una falta de respeto que hablen de destituir a un técnico cuando tenemos las mismas probabilidades y posibilidades de ser campeón que otros siete equipos”. Expresó Santiago Baños.

Santiago Baños confirmó que América no tiene ofertas por Israel Reyes

Israel Reyes ha sido otro tema de conversación en el entorno de América durante los últimos días. El futuro del defensa está en el aire toda vez que estaría en la órbita de equipos europeos para ir al viejo continente al terminar el Mundial, pero para ello, tiene que haber una oferta que, a decir de Santiago Baños, hoy no existe.

“No (fue su último juego con América). Ojalá y sí, pero no. Yo no sé de donde sacan. He visto gente aquí afuera decir que estábamos esperando ya la confirmación de la propuesta. Hasta el día de hoy, en este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes, ni del medio local ni del extranjero, ni por parte de su representante. Hasta el día de hoy no existe una oferta por Israel Reyes de otro club”. Expresó Santiago Baños.

Es un hecho que la polivalencia de Israel Reyes lo convierte en un futbolista muy atractivo. Incluso, apunta a jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana como lateral derecho. Baños sabe eso, pero reiteró que no hay propuestas por su carta.

“Eso ya depende de Javier Aguirre y su cuerpo técnico (que juegue el Mundial como lateral), pero al día de hoy no contamos con ninguna oferta ni por parte de algún club de forma directa ni por parte de su representante. Estamos muy tranquilos con el tema de Isra”. Aseveró Santiago Baños.

Santiago Baños aclara la situación de André Jardine e Israel Reyes en América. (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

La autocrítica de Santiago Baños en América

En medio de la plática sobre rumores y su gestión en Coapa, Santiago Baños reconoció que no todo ha sido bueno. Confesó que muchas veces los fichajes no han llegado a América en buen tiempo y es algo que tienen que corregir.

“Seguir trabajando, apuntalar los detalles. Muchas veces se ha criticado que las contrataciones se han hecho ya para cerrar las ventanas. Estaremos más atentos en ese sentido. Queremos darle continuidad al plantel, reforzarlo en las partes donde lo tengamos que reforzar, seguir comprometidos tanto con la parte interna como en la parte externa del club”. Reconoció Santiago Baños sobre su labor en el América.

Al final, el dirigente crema reconoció que hay decisiones de las que se arrepiente tanto en fichajes como en ventas, pero consideró que pensar en el pasado es algo que no suma y aseguró que de esos errores quedó un aprendizaje para no repetirlos.