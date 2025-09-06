Jannik Sinner y Carlos Alcaraz disputarán la final del US Open 2025, el domingo 7 de septiembre; te damos la hora y canal para ver el partido.
Jannik Sinner, el número uno del mundo vs Carlos Alcaraz, el número dos del orbe, definirán al campeón en la final del US Open 2025.
Será la primera vez que los mismos dos tenistas se enfrentan en tres finales consecutivas de Grand Slam varoniles dentro de la misma temporada.
Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Hora para ver la final del US Open 2025
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz saltarán a la cancha del Estadio Arthur Ashe, el domingo 7 de septiembre, para jugar la final del US Open 2025, a las 12 horas, tiempo del centro de México.
Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Canal para ver la final del US Open 2025
La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán la final femenil del US Open 2025, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
- Evento: US Open 2025
- Juego: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz
- Fase: Final varonil
- Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025
- Horario: 12 horas
- Sede: Estadio Arthur Ashe
- Transmisión: Disney+ y ESPN
¿Cómo llegó Jannik Sinner a la final del US Open 2025?
Jannik Sinner podría convertirse en el primer tenista que revalida el título en el US Open desde que Roger Federer conquistó el torneo de cancha dura cinco años seguidos, de 2004 a 2008.
El italiano Jannik Sinner avanzó a su quinta final consecutiva en un Gran Slam. Venció a Taylor Fritz en Flushing Meadows hace 12 meses y a Alexander Zverev en Australia en enero.
Después perdió ante Carlos Alcaraz en Roland Garros en junio, antes de vencer a su rival español en Wimbledon en julio pasado.
En la semifinal contra Auger-Aliassime, Jannik Sinner fue magnífico en el primer set, pero apenas regular en el siguiente.
¿Cómo llegó Carlos Alcaraz a la final del US Open 2025?
En busca de su sexto título de Grand Slam y el segundo en el US Open, Carlos Alcaraz aún no ha perdido un set, y planea seguir así en la final contra Jannik Sinner.
El tenista español tiene un récord de 44-2, alcanzando las finales en cada uno de sus últimos ocho torneos de la gira.