El legendario periodista Jorge Ramos, que anteriormente estaba en ESPN, acaba de anunciar su alianza con TUDN para el programa “Jorge Ramos y Su Banda” con David Faitelson como invitado.

A través de sus redes sociales, el periodista Jorge Ramos reveló los temas que se hablarán en el programa, así como anunciar que ahora estrenarán en “TUDN Radio” a partir de este lunes.

“El regreso más esperado a TUDN Radio. Jorge Ramos estrena con David Faitelson junto a Ricardo Mayorga y Elmer Polanco. ¡Imperdible! Están avisados”, escribió la cuenta de Jorge Ramos y Su Banda.

Legendario periodista que se acaba de ir de ESPN anuncia su alianza con TUDN; debutará con Faitelson

Luego del anuncio de Jorge Ramos sobre que su programa será transmitido por TUDN, el vicepresidente de TUDN Radio, Carlos Azcárate, se pronunció al respecto.

“Nos emociona dar la bienvenida a Jorge Ramos y Su Banda a TUDN Radio. El programa es uno de los programas de debate de fútbol más influyentes en español, y transmite la pasión del deporte con autoridad y la energía dinámica que los aficionados anhelan”, declaró sobre el programa “Jorge Ramos y Su Banda”.

El programa del periodista uruguayo contará con la participación del legendario comentarista Jorge Ramos, quien ha cubierto 8 Copas del Mundo. Junto a él estará Ricardo Mayorga, analista táctico con experiencia en el futbol internacional, así como Elmer Polanco, experto de Concacaf y la MLS.

Cabe mencionar que el programa de “Jorge Ramos y Su Banda” llegó a su fin en la señal de ESPN, lo que provocó el fin de sus transmisiones en televisión, por lo que el comentarista decidió transmitirlo por Youtube.

¿Por qué terminó el programa de Jorge Ramos y Su Banda?

El programa de Jorge Ramos y Su Banda fue uno de los más importantes de ESPN por muchos años, pero en 2024 todo llegó a su fin.

Jorge Ramos reveló que él no quiso mudarse a Bristol, Connecticut, zona donde se mudó la producción, por lo que sumado a eso y a motivos personales, el programa dejó de transmitirse.