El FC Barcelona tendrá un duro encuentro contra el Valencia en la Jornada 4 de LaLiga, lamentablemente para ellos no podrán contar con Lamine Yamal, pues lesionó con la Selección de España.

Lamine Yamal viene siendo titular durante todos los partidos de temporada, con el FC Barcelona y la Selección de España suma más de 5 partidos seguidos, a eso debemos de sumarle los viajes.

Que un jugador del equipo Culé se lesione con el seleccionado español no es nuevo. Hay un antecedente grave en el 2023, y Luis de la Fuente ya era el entrenador.

En aquella ocasión, fue Gavi el afectado. Se rompió los ligamentos de su rodilla y estuvo 8 meses fuera. El problema fue que en el campo se resintió, pero el doctor le dijo que podía continuar, hasta que no fue así.

Terrible noticia para el FC Barcelona: Molestia culé por lesión de Lamine Yamal con la Selección de España

En este parón de la Fecha FIFA, la Selección Española jugó dos partidos, contra Turquía y contra Bulgaria. En ambos, Lamine Yamal fue titular y jugó casi 70 minutos.

Sin embargo, cuando regresó al FC Barcelona, Lamine Yamal presentó problemas musculares, específicamente en la zona del pubis.

Parece que no es una lesión que lo pueda dejar muchos partidos fuera, pero por lo menos contra el Valencia no podrá jugar. Ese encuentro se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre.

Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona. (Manu Fernandez / AP)

Entrenador del Barcelona le tira al DT de España por no cuidar a Lamine Yamal

Lo cierto fue que a Hansi Flick no le gustó nada que Lamine Yamal regresara de jugar con la Selección de España con estas molestias. Por lo que no dudó en tirarle una directa.

"Se fue con dolores a la selección y le dieron analgésicos para jugar. Disputó más de 70 minutos en cada partido, incluso con tres goles de ventaja. Eso no es cuidar a los jugadores. España tiene el mejor equipo del mundo y buenos futbolistas en todas las posiciones. Quizás valga la pena proteger a los jóvenes. Estoy muy triste por esto“, comentó el DT del FC Barcelona.