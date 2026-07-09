Los cuartos de final arrancan con el partido Francia vs Marruecos, y rumbo al cotejo, un grupo de aficionados de la selección africana, llevó una ruidosa serenata nocturna al hotel de concentración europea.

La madrugada del jueves 9 de julio de 2026 fue inusual para la selección de Francia, que fue el objetivo central de la serenata marroquí para interrumpir el descanso de los jugadores liderados por Kylian Mbappé.

Así fue la serenata de aficionados de Marruecos para la selección de Francia

Los aficionados de Marruecos emularon lo hecho por los mexicanos previo al partido del Tri ante Ecuador en el Mundial 2026.

Equipados con tambores, bocinas de autos y entonando cánticos, los aficionados de Marruecos fueron viralizados en las redes sociales, espacio en el se les comparó con los fans mexicanos.

Franceses se asomaron a la serenata de los marroquís

Jugadores de Francia como Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano y Michael Olise, se asomaron por las ventanas para observar la serenata marroquí, con simple curiosidad antes de retirarse a sus habitaciones.

Miembros del personal del hotel habrían ofrecido boletos del partido a los hinchas de Marruecos para que se marcharan, pero la oferta fue rechazada y el ruido continuó.

Francia vs Marruecos tienen una intensa rivalidad

La rivalidad entre Francia y Marruecos es grande, y creció tras las semifinales del Mundial de Catar 2022, ganada por los galos.

En ciudades como París, las autoridades locales han desplegado operativos de seguridad extraordinarios previendo los festejos masivos de ambas comunidades tras el pitazo final.