Johan Manzambi sigue en duda para jugar el partido Argentina vs Suiza, en los cuartos de final del Mundial 2026 que se jugarán en Kansas City.

El jugador suizo se perdió el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Colombia, y se mantiene en duda para jugar ante la Argentina de Lionel Messi.

Manzambi anotó tres goles y sumó dos asistencias en los primeros cuatro partidos de Suiza en el Mundial 2026.

Con apenas 20 años comenzó el torneo siendo suplente, pero ante Bosnia-Herzegovina anotó dos goles que lo pusieron en el radar de Suiza.

Johan Manzambi se lesionó en el partido ante Argelia (Lindsey Wasson / AP Photo/Lindsey Wasson)

La lesión que tiene a Johan Manzabi en riesgo de no jugar ante Argentina

La lesión en la rodilla de Johan Manzambi complica el armado de la alineación de Suiza para medirse con Argentina este sábado 11 de julio.

Aunque los estudios de resonancia magnética descartaron una rotura de ligamentos en la rodilla de Manzabi, es complicado que juegue ante Argentina.

Manzabi ya no siente dolor, pero se le vio con una férula en la rodilla. y al respecto, el entrenador de Suiza, Murat Yakin, se mostró cauteloso.

“Únicamente jugará si tiene sentido desde el punto de vista médico” Murat Yakin, entrenador de Suiza

¿Cuándo se decidirá si Johan Manzabi juega ante Argentina?

Hay poco tiempo para que Johan Manzabi se recuperé y juegue a plenitud con Suiza ante Argentina, por lo que el cuerpo técnico esperará hasta las últimas horas para decidir si es alineado.

Manzabi está en los reflectores no solo por su lesión, sino también porque se ha confirmado su transferencia al Newcastle de la Premier League por 60 millones de euros.