El destino ha vuelto a cruzar los caminos de Francia y Marruecos en una Copa Mundial de la FIFA, aunque solo uno será protagonista.

Esta vez será en los cuartos de final del Mundial de 2026, pero el recuerdo de lo ocurrido en Catar 2022 sigue muy presente para ambas selecciones.

¿Cómo le fue a Francia y Marruecos cuando se enfrentaron en Catar 2022?

En aquella ocasión, Francia se impuso por 2-0 gracias a los goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani, poniendo fin a la histórica aventura de Marruecos, que se había convertido en la primera selección africana en alcanzar una semifinal mundialista.

Del lado francés permanecen figuras como Kylian Mbappé, Theo Hernández, Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano y Adrien Rabiot, futbolistas que fueron parte del equipo que logró superar a Marruecos en Doha.

Por parte de Marruecos, la base de aquella generación dorada continúa intacta, pues Yassine Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi lideran nuevamente a una selección que busca seguir haciendo historia en el futbol mundial.

Mbappé y Hakimi encabezan a sus selecciones por el pase a cuartos de final (especial)

¿Cuándo se enfrentan Francia y Marruecos en el Mundial 2026?

Con el recuerdo de Catar 2022 como telón de fondo, el enfrentamiento entre Francia y Marruecos promete emociones, tensión y un ingrediente especial: la posibilidad de ajustar cuentas pendientes en el escenario más importante del futbol.

Ambas selecciones se verán las caras este jueves 9 de julio desde el Gillette Stadium de Boston por el pase a las semifinales del Mundial 2026.