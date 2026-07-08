El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos está sumergido en una intensa oleada de polémicas que han encendido los ánimos antes del silbatazo inicial.

El duelo entre Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 no solo ha llamado la atención por lo que está en juego dentro de la cancha, sino también por las polémicas que han rodeado el encuentro.

Arbitraje argentino no gustó a Francia ni a Marruecos

La mayor controversia para el Francia vs Marruecos radica en la designación de un cuerpo arbitral íntegramente argentino, liderado por Facundo Tello.

Esta medida podría ser catalogada como un intercambio de favores tras el polémico Argentina-Egipto de octavos, donde el árbitro francés François Letexier anuló un gol clave a los egipcios, provocando una queja formal por supuesto favorecimiento a la Albiceleste, por lo que ahora el entorno marroquí teme que haya una compensación inconsciente en el campo a favor de los franceses.

Federación Francesa exigió trato igualitario con el tema de las tarjetas

Otra polémica radica en el tema de las tarjetas amarillas, pues a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) se le rechazó la apelación para limpiar la tarjeta amarilla de Michael Olise.

El malestar es total al compararlo con el “Caso Balogun”, donde la FIFA sí anuló una tarjeta roja al jugador estadounidense. A este también le afecta a Bradley Barcola y Manu Koné, cuyas amonestaciones tampoco fueron retiradas.

Francia es favorito para avanzar sobre Marruecos a las semifinales del Mundial (especial)

Kylian Mbappé ha recibido comentarios racistas previo al Francia vs Marruecos

Sumado a las polémicas anteriores, también se añade el caso de Kylian Mbappé, quien ha recibido una ola de insultos racistas en la previa del juego.

Frente a todo lo mencionado anteriormente, Francia y Marruecos deberán disputar el encuentro y reaccionar en la cancha para avanzar a las semifinales del Mundial 2026.