Las eliminatorias europeas iniciaron el jueves 4 de septiembre con varios partidos, entre ellos la visita de Alemania a Eslovaquia; te decimos cómo le fue a la selección teutona, que fue sorprendida en Bratislava.

Eslovaquia vs Alemania se enfrentaron en partido del Grupo A de las eliminatorias europeas, para el Mundial 2026.

¿Cómo quedó Alemania en las eliminatorias europeas?

Alemania visitó a la selección de Eslovaquia en Bratislava el jueves 4 de septiembre, partido en el que los teutones fueron sorprendidos por el representativo local.

Eslovaquia sorprendió a la selección de Alemania, venciéndola con marcador de 2-0, en un partido muy complicado para los teutones.

El eslovaco David Hancko abrió el marcador al minuto 42, mientras que David Strelec, al 55′, sentenció a la selección de Alemania en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

¿Cómo va el Grupo A de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026?

Con la derrota en Eslovaquia, Alemania se quedó en el último lugar del Grupo A de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Alemania y Luxemburgo marchan en el fondo del Grupo A sin puntos en su cuenta, mientras que Irlanda del Norte y Eslovaquia suman tres unidades en la parte alta.

¿Cuándo vuelve a jugar Alemania en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026?

Alemania buscará recuperar el terreno perdido por su derrota con Eslovaquia, en la Jornada 2 de las eliminatorias europeas, cuando enfrente a Irlanda del Norte.

Alemania vs Irlanda del Norte se enfrentan el domingo 7 de septiembre en el RheinEnergieStadion, ubicado en la ciudad de Colonia.

A las 12;45 horas, tiempo del centro de México, arranca el partido Alemania vs Irlanda del Norte.

Partido: Alemania vs Irlanda del Norte

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: RheinEnergieStadion

Transmisión: SKY Sports

Otros resultados en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026

En otros partidos de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, celebrados el jueves 4 de septiembre, Países Bajos empató 1-1 con Polonia, mientras que España goleó 3-0 a Bulgaria.

El marcador más abultado del día fue a favor de Bélgica, que goleó 6-0 a la selección de Liechtenstein.