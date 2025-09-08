Luego de que en el Mundial de Clubes 2025 protagonizaron varias transmisiones de partidos debido a la buena química que tuvieron, Marc Crosas se volvió a encontrar con Lola del Carril en su regreso a México.

A través de su cuenta de Instagram, recientemente Lola del Carril dio a conocer que dejaría Argentina, país donde nació y dio sus primeros pasos en el periodismo deportivo, para ahora venir a trabajar a México.

Aunque en un principio no se sabía que medio había contratado a la narradora argentina, ha trascendido que llegaría a TUDN, donde volverá a coincidir con Marc Crosas, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en las transmisiones de DAZN.

Marc Crosas presume reunión con Lola del Carril tras su llegada a México

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, Marc Crosas volvió a encender las redes debido a que mostró que estaba entrenando junto a Lola del Carril, quien recientemente anunció su regreso a México.

“De por sí ando motivadísimo entrenando, imagínense como ando ahora. Está de regreso, la bocha sonríe y Marc sonríe de nuevo…”, mencionó el exfutbolista y ahora comentarista al aparecer en un gimnasio junto a Lola del Carril.

De cara al Mundial 2026, la cronista argentina decidió dejar su país, donde trabajaba para ESPN, para venir a México y todo parece indicar que próximamente la veremos en las transmisiones de TUDN.

¿Por qué se dice que Lola del Carril vendrá a trabajar a TUDN?

Aunque en su publicación en redes sociales Lola del Carril no reveló a qué medio vendría a trabajar a México luego de salir de Argentina, los comentarios la delataron y revelaron a dónde llegará.

Y es que, Ana Caty Hernández, comunicadora de TUDN, le comentó “Bienvenida” en su publicación en Instagram, por lo que parece cuestión de tiempo para que se haga oficial su contratación.

Lola del Carril se uniría al equipo encabezado por comunicadores como Andrés Vaca , David Faitelson, Alejandro de la Rosa y muchos otros periodistas de cara a la Copa del Mundo del 2026, donde probablemente la veamos narrar algún partido.