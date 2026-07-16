El hijo de Luis Artime calentó los ánimos en la previa del España vs Argentina en el Mundial 2026.

A través de redes, Luis Fabián “Luifa” Artime, compartió el historial de enfrentamientos entre la Albiceleste contra la Roja y recordó que la única victoria en Mundiales la tienen los argentinos.

Así calentó el hijo de Luis Artime la previa del España vs Argentina en el Mundial 2026

Con una historia en Instagram, el hijo de Luis Artime ya comenzó a calentar la final del Mundial 2026 que jugarán España vs Argentina el domingo 19 de julio.

El exfutbolista y actual presidente de Club Atlético de Belgrano rememoró que su padre fue el artífice del triunfo del único Argentina contra España durante Mundial de Inglaterra 1966.

Hijo de Luis Artime calienta la previa del España vs Argentina en el Mundial 2026 (@luifaartime / Instagram)

En ese encuentro, Luis Artime marcó un doblete, confirmándose como uno de los goleadores de la Selección Albiceleste.

Pese a que José Martínez Sánchez, alias Pirri, descontó para la Roja, el triunfo se quedó en con los argentinos.

Durante el Mundial de Inglaterra 1966, Argentina lograría pasar a cuartos de final. Sin embargo, sería eliminada por el país anfitrión.

Mientras que España se quedaría en la fase de grupos por segundo Mundial consecutivo, solo lograría pasar a la siguiente ronda hasta el torneo de la FIFA organizado en 1982.

Pese a que Argentina logró la única victoria en sus enfrentamientos en Mundiales con España, el historial de partidos entre ambas selecciones es parejo.

Esto porque en 14 partidos disputados de Argentina y España, el saldo es de seis victorias para la Albiceleste, seis triunfos de España y solo dos empates.