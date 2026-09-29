México vs Perú será el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. El pronóstico es victoria 2-1.
México vs Perú: Pronóstico del partido amistoso del Tricolor
México 2-1 Perú es el pronóstico del partido del segundo partido de Rafael Márquez como entrenador del Tri.
Pronóstico: México 2-1 Perú.
México vs Perú: Posibles alineaciones del partido del Tricolor
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Perú el martes 29 de septiembre como parte de la Fecha FIFA.
México
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Diego Campillo y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Luis Romo, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora
- Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano
Perú
- Portero: Pedro Gallese
- Defensas: Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López
- Mediocampistas: Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún y Jairo Vélez
- Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula y Jhonny Vidales
México vs Perú: A qué hora y dónde ver el partido amistoso del Tricolor
México vs Perú se enfrentan en el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador del Tri. El juego es el martes 29 de septiembre, 19 horas, por Canal 5, ViX, Canal 7 y Claro Sports.
- Partido: México vs Perú
- Fase: Partido de preparación
- Fecha: Martes 29 de septiembre del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Sports Illustrated Stadium
- Transmisión: Canal 5, Amazon Prime, Video, Canal 7, ViX y Claro Sports