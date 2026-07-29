La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) inició una investigación a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por desplegar una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” en uno de los partido del Mundial 2026.

El tema de las Malvinas se investiga de manera colectiva a la Selección Argentina por “uso de un evento deportivo para manifestaciones de naturaleza no deportivo”, de acuerdo con la FIFA.

La pancarta es solo uno de los varios temas por los que varios jugadores de la Selección Argentina son investigados por incurrir en infracciones al Código de Disciplina de la FIFA.

FIFA investiga a la AFA, a 4 integrantes de la Selección y a la afición argentina

Además de investigar a la AFA por su protesta no deportiva, la FIFA investiga acciones individuales de varios de jugadores de la Selección Argentina, ente ellas:

Mala conducta

Discriminación y abuso racista

Incumplimiento de orden y seguridad

Los jugadores y parte del equipo investigados en lo individual son cuatro:

Nahuel Molina, por intento de agresión y por agresión consumada Leandro Paredes, por tres cargos de agresiones Thiago Almada, por un cargo de comportamiento antideportivo Roberto Ayala (equipo técnico): un cargo por agresion

El punto de incumplimiento de la orden seguridad se refiere a actos de futbolistas pero también de la afición argentina por:

Cánticos

Gestos discriminatorios

Retrasos en el inicio de partidos

Incumplimiento de protocolos

Mensajes inapropiados

Lanzamiento de objetos desde las tribunas

Este jugador de España también es investigado por la FIFA

El jugador Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, de la Selección de España, también es investigado por un cargo de un comportamiento antideportivo.

Aún no hay fechas para los resultados de cada caso que abordará el Comité Disciplinario, no obstante, adelantó que todos los involucrados ya presentaron su versión de los hechos.