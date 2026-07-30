Leandro Paredes es un futbolista de la Selección de Argentina, mismo que fue uno de los protagonistas del Mundial 2026, tras quedar con su equipo en el segundo puesto de la competencia deportiva.

Pero ¿quién es Leandro Paredes? Acá te contamos todos los detalles que se conocen del futbolista de Argentina.

¿Quién es Leandro Paredes?

Leandro Paredes es un futbolista nacido el 29 de junio de 1994 en San Justo, Buenos Aires, Argentina.

Es reconocido Leandro Paredes como futbolista profesional de Argentino, pieza clave como mediocampista defensivo.

¿Quién es Leandro Paredes? Futbolista de Argentina (@leoparedes20)

¿Qué edad tiene Leandro Paredes, futbolista de Argentina?

Leandro Paredes, futbolista de Argentina tiene 32 años de edad.

¿Quién es la pareja de Leandro Paredes?

Leandro Paredes está casado con la empresaria argentina Camila Galante, de 34 años de edad.

¿De qué signo zodiacal es Leandro Paredes, futbolista de Argentina?

Cáncer es el signo zodiacal al que pertenece el futbolista de Argentina, Leandro Paredes.

¿Cuántos hijos tiene Leandro Paredes?

Leandro Paredes y su esposa Camila Galante tiene 3 hijos:

Victoria Paredes (12 años) Giovanni Paredes (9 años) Lautaro Paredes (1 año)

¿Qué estudió Leandro Paredes, futbolista de Argentina?

Leandro Paredes, el futbolista de Argentina solo estudió hasta la secundaria, pues desde muy joven se dedicó al fútbol, formando parte de las inferiores del Boca Juniors.

¿En qué ha trabajado Leandro Paredes?

Leandro Paredes se ha desarrollado como futbolista profesional, que lo ha llevado a ser seleccionado nacional de Argentina y parte de importantes clubes, pues ha sido jugador de:

Boca Juniors, Argentina

Chievo Verona, Italia

A. S. Roma, Italia

Empoli, Italia

Zenit de San Petersburgo, Rusia

Paris Saint-Germain, Francia

Juventus, Italia