El Necaxa volvió a sumar otra derrota en la Liga MX al caer 1-0 ante Pachuca en la jornada 12 del Apertura 2025 y el proyecto de Fernando Gago comienza a desmoronarse que hasta el propio argentino lo sabe.

Fernando Gago regresó a la Liga MX con la importante labor de continuar con el trabajo que hizo Nicolás Larcamón el torneo anterior con Necaxa que los llevó de forma directa a la liguilla del futbol mexicano.

Pero tras 12 jornadas disputadas en el reciente torneo el estratega argentino sin poder levantar el rumbo del equipo ya está en el lugar 16 de la tabla general con apenas 6 puntos y por si fuera poco la falta de resultados ahora se enganchó con un reportero.

La desesperación de Gago: se calienta con reportero tras nueva derrota del Necaxa

Con el Necaxa ubicado en el fondo de la tabla general de la Liga MX, Fernando Gago sumó una nueva polémica en el equipo al mostrar la desesperación que carga ante la imposibilidad de cambiar el rumbo en el Apertura 2025.

Tras la reciente derrota ante Pachuca en la Liga MX, el estratega protagonizó un incómodo momento en la sala de prensa al engancharse con un reportero que le lanzó una pregunta sobre su paso por Boca Juniors.

“Fue el 70% de los puntos. Perdí un clásico, pero hay una estadística. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta, dijiste que en Boca me fui por resultados e hice el 70% de los puntos. Es muy fácil hablar sobre el resultado” dijo Gago antes de retirarse molesto de la sala de prensa.

Por este cruce que tuvo con un periodista antes de abandonar la conferencia de prensa pic.twitter.com/Iz4hf3JQq5 — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 4, 2025

Fernando Gago asume la responsabilidad del mal paso del Necaxa en la Liga MX

Los fans de Necaxa ya están hartos de Fernando Gago que en redes sociales y hasta en el estadio piden la salida del argentino, ya que lo tachan de ser el responsable del rumbo del equipo en la Liga MX.

El estratega es consciente de los reclamos de la afición y por ello asumió en conferencia de prensa la responsabilidad de los últimos resultados de Necaxa en la Liga MX pero la directiva respalda su proyecto.

“Soy 100% responsable, pero tengo el respaldo, lo tengo claro, hablo con la directiva. Me hago responsable del resultado. Las cosas pueden salir bien o mal, pero el responsable soy yo” dijo Fernando Gago.