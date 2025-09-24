Uno de los partidos que más morbo tiene en la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX es el de Chivas en contra de Necaxa. Y es que a pesar de no existir una marcada rivalidad entre estas instituciones, se encuentra el ingrediente del regreso de Fernando Gago al Estadio Akron y un supuesto pedido de seguridad máxima.

Cabe recordar que Fernando Gago fue director técnico de Chivas y tuvo una salida intempestiva del club para irse a dirigir a Boca Juniors, donde pasó con más pena que gloria, por lo que regresó a la Liga MX para dirigir a Necaxa, equipo con el que volverá al Estadio Akron, donde no será bien recibido por los aficionados y por ello, rumores aseguran que pidió seguridad máxima.

Según lo compartido por Fernando Esquivel en su cuenta de X, Fernando Gago habría solicitado seguridad máxima tanto a Chivas como al Estadio Akron para su visita, esto después de supuestas amenazas en redes sociales por parte de hinchas de Chivas que no olvidan la forma en que salió de la institución.

¿Fernando Gago en verdad le pidió seguridad máxima a Chivas?

SDP Deportes pudo confirmar con fuentes cercanas a los clubes que la apuesta petición de Fernando Gago a Chivas para tener seguridad máxima en su regreso al Estadio Akron es falsa, por lo que el ex director técnico de Guadalajara llegará al recinto tapatío con total normalidad.

Dicho lo anterior, Chivas no pondrá seguridad máxima para la persona de Fernando Gago para su visita con Necaxa y quedan descartadas amenazas reales contra su persona independientemente de que su imagen ante la afición del Rebaño quedó dañada.

Incluso, se le pudo ver al entrenador argentino durante su llegada a la casa de Guadalajara sin ningún tipo de dispositivo especial, lo que confirma el hecho de que no solicitó elementos para resguardarlo.

Fernando Esquivel reportó supuestas amenazas a Fernando Gago (Captura de pantalla @fer_esquivel22)

¿A qué hora es el partido de Chivas vs Necaxa?

El partido entre Chivas y Necaxa correspondiente a la décima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx se llevará a cabo este martes 23 de septiembre en punto de las 19:07 hrs en la cancha del Estadio Akron.

Cabe recordar que la transmisión del encuentro de Chivas frente a Necaxa se transmite en exclusiva por Amazon Prime. De igual forma, en SDP Deportes te compartiremos los detalles más importantes de este cotejo.

Cabe mencionar que ambas escuadras están surgidas de puntos al encontrarse fuera de zona de Play In, por lo que de ahora en adelante, cada unidad perdida podría costarles caro si quieren meterse a la fase final.