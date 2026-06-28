Hong Myung-bo renunció a su cargo como entrenador de Corea del Sur luego de quedar fuera del Mundial 2026.

Hong Myung-bo únicamente logró ganar uno de tres partidos en el Grupo A que compartía con México, por lo que renunció como DT de Corea del Sur.

Los surcoreanos habían iniciado con el pie derecho la Copa Mundial de la FIFA, pero las derrotas ante México y Sudáfrica terminaron por dejarlos fuera de los dieciseisavos de final.

Hong Myung-bo asumió su responsabilidad por la eliminación de Corea del Sur

La Selección de Corea del Sur dirigida por Hong Myung-bo, era una de las candidatas para llegar lejos en el Mundial 2026, sin embargo, no lograron superar la fase de grupos.

Ante ello, Hong Myung-bo prefirió separarse de cargo como entrenador y aceptó que no fue una decisión fácil para él.

​“Quiero expresar sinceramente mis disculpas a todos los ciudadanos que nos apoyaron hoy. Hoy, deseo renunciar al cargo de entrenador del equipo nacional de fútbol de Corea del Sur. El puesto de entrenador del equipo nacional no fue una decisión fácil para mí”. Hong Myung-bo, ex entrenador de Corea del Sur.

Corea del Sur en crisis: Hong Myung-bo renuncia tras la eliminación en el Mundial 2026. (Eduardo Verdugo / AP Photo/Eduardo Verdugo)

Hong Myung-bo no logró los resultados que se esperaban

Hong Myung-bo indicó que no existe ninguna justificación para explicar los malos resultados y por eso asume su responsabilidad para alejarse del proyecto.

“Creo que el puesto de entrenador es uno en el que ninguna explicación puede justificar los resultados. Por eso, hoy estoy aquí para asumir la responsabilidad más que para dar explicaciones. No pude mostrar finalmente los resultados que el pueblo esperaba”, añadió el ahora ex técnico de Corea del Sur.