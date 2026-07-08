El nombre de Kylian Mbappé volvió a desatar la polémica en Paraguay, pues a días de la eliminación de la Albirroja frente a Francia en el Mundial 2026 y ser blanco de insultos racistas por la senadora Celeste Amarilla, ahora el delantero del Real Madrid fue nombrado el “mas odiado”, quemando un muñeco en las fiestas de San Juan.

En un video que ya circula en redes sociales y que está dando de qué hablar, se puede observar un muñeco que representa a Kylian Mbappé que posteriormente es quemado durante el tradicional Judas Kái, una de las actividades durante celebraciones de San Juan en Asunción, Paraguay.

Las imágenes del momento de la quema del muñeco de Mbappé en Paraguay se viralizaron rápidamente en redes sociales tras ser nombrado como “el más odiado” tras la eliminación de la Selección latinoamericana y los insultos racistas y xenófobos que recibió el delantero francés de Celeste Amarilla.

¿Por qué quemaron un muñeco de Kylian Mbappé en Paraguay?

El Judas Kái consiste en prender fuego a un muñeco que representa a un personaje impopular o ampliamente rechazado como una forma simbólica de rechazo popular, en esta edición, el elegido fue Kylian Mbappé.

Esta acción contra Kylian Mbappé ocurrió tras de la molestia que generó entre la afición paraguaya por su comportamiento durante y después del partido de octavos de final del Mundial 2026; no obstante se suma a la ola de odio que ha recibido el delantero francés por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

La tensión creció porque Mbappé fue señalado por gestos considerados provocadores hacia futbolistas paraguayos, además de evitar el saludo del arquero Orlando Gill tras el silbatazo final; posteriormente, Mbappé también criticó el estilo de juego de Paraguay al asegurar que Francia supo responder incluso al “fútbol sucio”, declaraciones que fueron tomadas como una falta de respeto por parte de aficionados y diversos sectores del país.

La controversia trascendió el ámbito deportivo, pues previamente la senadora paraguaya Celeste Amarilla lanzó comentarios racistas contra Mbappé, situación que provocó la respuesta del futbolista, el respaldo público del Real Madrid, Emmanuel Macron y el rechazo de distintas instituciones internacionales como la ONU.