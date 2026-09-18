Kylian Mbappé lidera la primera convocatoria oficial de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia, de cara a la UEFA Nations League.

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé no podía faltar en la primera lista de Zinedine Zidane como entrenador de Francia, para jugar los próximos cuatro partidos de la Fecha FIFA.

La renovada Francia de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia

Tras la exitosa etapa de Didier Deschamps que terminó en el Mundial 2026, Zinedine Zidane lanzó una convocatoria con sabor a reestructuración, que lidera Mbappé.

Sin Aurélien Tchouaméni, del Real Madrid, Zidane le da una nueva oportunidad a Eduardo Camavinga además de elementos que debutarán con el combinado de Francia.

Los nuevos seleccionados franceses de Zidane son: Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter), Lucas Da Cunha (Como) y Esteban Lepaul (Stade Rennes.

Primera convocatoria de Zidane como entrenador de Francia (@equipedefrance)

La primera lista de Zidane como entrenador de Francia

Además de Kylian Mbappé, aparecen como líderes de la primera selección de Francia de Zidane, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Esta es la convocatoria de Francia para enfrentar la UEFA Nations League:

Porteros: Mike Maignan, Guillaume Restes y Robin Risser

Defensas: Andy Diouf, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Adrien Truffert y Dayot Upamecano

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Manu Koné, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery

Delanteros: Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Estéban Lepaul y Michael Olise

¿Cuándo debuta Zidane como entrenador de Francia?

El debut oficial de Zinedine Zidane como entrenador de Francia será como visitante el próximo 25 de septiembre ante la selección de Turquía.

También de visita, Bélgica será el segundo rival de Francia el 28 de septiembre. Ya en casa, Francia recibirá a Italia el 2 de octubre y a Bélgica el 5 de octubre.