Luego de una gran carrera como jugador, Zinedine Zidane comenzó su carrera como director técnico en el Real Madrid, donde también conquistó varios trofeos y lideró una generación dorada del club blanco que levantó tres veces seguidas la Champions League.

Desde el 2021 que salió del Real Madrid, Zinedine Zidane no ha vuelto a tomar las riendas de ningún equipo ni de ninguna selección a pesar de que le ha vinculado con clubes como PSG o Manchester United.

Sin embargo, todo parece indicar que el estratega francés volverá a los banquillos el próximo año y lo haría para dirigir a una histórica Selección Nacional, pero la tomaría después del Mundial 2026.

De acuerdo con información compartida por el Diario AS, el regreso de Zinedine Zidane está más cerca que nunca, pues se prepara para dirigir a Francia una vez que Didier Deschamps se vaya después del Mundial 2026.

Debido a que el contrato del actual director técnico de la Selección Nacional de Francia termina después del Mundial 2026, Zinedine Zidane ya habría sido contactado para tomar su lugar una vez que su salida se haga oficial.

Por otro lado, Didier Deschamps y su cuerpo técnico buscarían llegar a un equipo del futbol árabe luego de haber llevado a Francia a una Copa del Mundo, la final de otra y a la espera de lo que pueda conseguir en la del próximo año.

Zinedine Zidane volvió al Estadio Santiago Bernabéu para el partido de la NFL

Con motivo del encuentro de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, Zinedine Zidane volvió al Estadio Santiago Bernabéu, pero en esta ocasión como aficionado y no como jugador ni técnico.

Durante su visita, Zinedine Zidane se encontró con Antonio Rudiger, actual defensor del Real Madrid, y con Florentino Pérez, presidente del equipo, y hasta se tomó fotos con ellos y otros aficionados.

El encuentro entre Dolphins y Washington terminó en una victoria 16-13 a favor de los de Miami en un partido que se definió en tiempo extra.