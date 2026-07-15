La Federación Francesa de Fútbol (FFF) analiza un cambio trascendental tras el Mundial 2026, donde Didier Deschamps dirigirá su último partido con Francia en el duelo por el tercer lugar.

Diversos medios señalan que Zinedine Zidane podría convertirse en el nuevo DT de la Selección de Francia, cumpliendo uno de sus grandes objetivos profesionales.

Aunque la FFF no ha oficializado la salida de Deschamps ni la llegada de Zidane, se prevé que el exentrenador del Real Madrid encabece el proyecto rumbo al Mundial 2030.

Zinedine Zidane podría ser DT de la Selección de Francia

Previo a la derrota de Francia en el Mundial 2026, se vaticinaba un cambio radical en la dirección técnica de su selección y varios medios aseguran que Zinedine Zidane podría ser el nuevo DT.

Antes de que iniciara el Mundial 2026 se sabía que Didier Deschamps se retiraría como entrenador de la Selección de Francia, por lo que comenzaron las especulaciones sobre quién tomaría su lugar.

El regreso de Zinedine Zidane, el plan del Real Madrid para sortear la crisis de Xabi Alonso. (MEXSPORT/FIRO SPORTPHOTO / MEXSPORT)

La Federación Francesa no ha hecho oficial la salida de Didier Deschamps y tampoco la llegada de Zinedine Zidane como DT.

Zinedine Zidane ya habría pactado su llegada como entrenador a la Selección de Francia y ya estaría analizando aspectos relacionados con el cuerpo técnico que lo acompañará.

Uno de los objetivos de Zinedine Zidane como entrenador era dirigir la selección de su país y tras tener amplia experiencia en el rango gracias a su trabajo en el Real Madrid, las expectativas son amplias.

Zinedine Zidane es considerado como uno de los mejores futbolistas europeos y como entrenador logró ganar tres títulos de Champions League con el Real Madrid.

Zinedine Zidane forma parte del proyecto de la Selección Francesa para el Mundial 2030

La Federación Francesa de Fútbol tiene un objetivo claro y dará continuidad a su proyecto que incluye a figuras de prestigio como Kilian Míappé y William Saliba.

Zinedine Zidane podría iniciar su legado como DT de Francia en eventos como la Eurocopa 2028 y hubo al Mundial 2030.

Didier Deschamps posicionó a la Selección de Francia y logró ganar su segundo Copa del Mundo, por lo que Zinedine Zidane deberá seguir con esa racha rumbo al Mundial 2030.