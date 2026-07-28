Zinedine Zidane se convirtió en el nuevo seleccionador de Francia en lugar de Didier Deschamps, con un contrato de cuatro años en busca de conquistar el Mundial 2030.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, confirmó la llegada de Zidane este martes 28 de julio en la sede de la FFF en París.

“Para mí es una continuidad, un sueño. Tuve algunas ofertas durante los cinco años que estuve fuera para hacerme cargo de un club, pero las rechacé todas por la selección de Francia. Era lo único que quería hacer” Zinedine Zidane, entrenador de Francia

Zinedine Zidane, nuevo entrenador de Francia (@equipedefrance)

Zidane regresa a dirigir después de cinco años de espera

Como un momento excepcional calificó la federación francesa de futbol la llegada de Zinedine Zidane, una de las leyendas del fútbol galo, quien durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de su país.

Zidane, de 54 años, no ha entrenado desde que dejó el Real Madrid en 2021, y señaló que tomar el mando de Francia le da “una inmensa alegría”.

“Tengo muchas emociones, estoy listo para el desafío. Eso es lo que me motiva” Zinedine Zidane, entrenador de Francia

Zinedine Zidane no dirigía desde el 2021

Zidane promete darlo todo para que Francia gane títulos

Zinedine Zidane aplaudió el proceso de Didier Deschamps con la selección de Francia, tras ganar el Mundial de 2018 y perder la final del 2026, y prometió hacer lo necesario por emular esos logros.

“Hoy tengo la oportunidad de hacerme cargo de este equipo y lo daré todo para que este equipo pueda ganar. También me gustaría felicitar a DD (Deschamps) por estos años notables” Zinedine Zidane, entrenador de Francia

Con Kylian Mabappé como estrella de la selección de Francia, Zidane sabe que no hay otro camino que el ofensivo para buscar campeonatos.