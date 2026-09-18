Con el viernes botanero inicia hoy 18 de septiembre la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga MX. Son dos los partidos programados a través de Canal 7 y FOX One desde las 19 horas.

Puebla vs Atlante y FC Juárez vs Tigres son los partidos del viernes botanero en la Jornada 9.

Partidos en el viernes botanero de la Jornada 9 de Liga MX:

Puebla vs Atlante | 19 horas | FOX One, ESPN, Disney y Canal 7

FC Juárez vs Tigres | 21 horas | FOX One y Canal 7

Puebla vs Atlante: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 18 de septiembre

Puebla vs Atlante abren la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 18 de septiembre, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas de FOX One, ESPN, Disney y Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: Puebla vs Atlante

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One, ESPN, Disney y Canal 7

Puebla ha tenido un buen torneo en el Apertura 2026 (Jafet Moz / MEXSPORT)

FC Juárez vs Tigres: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 18 de septiembre

FC Juárez regresa a su cancha para recibir a Tigres en la Jornada 0 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 18 de septiembre, partido que se jugará a las 21 horas.

Las plataformas de FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: FC Juárez vs Tigres

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7