Con el viernes botanero inicia hoy 18 de septiembre la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga MX. Son dos los partidos programados a través de Canal 7 y FOX One desde las 19 horas.
Puebla vs Atlante y FC Juárez vs Tigres son los partidos del viernes botanero en la Jornada 9.
Partidos en el viernes botanero de la Jornada 9 de Liga MX:
- Puebla vs Atlante | 19 horas | FOX One, ESPN, Disney y Canal 7
- FC Juárez vs Tigres | 21 horas | FOX One y Canal 7
Puebla vs Atlante: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 18 de septiembre
Puebla vs Atlante abren la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 18 de septiembre, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas de FOX One, ESPN, Disney y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Puebla vs Atlante
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One, ESPN, Disney y Canal 7
FC Juárez vs Tigres: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 18 de septiembre
FC Juárez regresa a su cancha para recibir a Tigres en la Jornada 0 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 18 de septiembre, partido que se jugará a las 21 horas.
Las plataformas de FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: FC Juárez vs Tigres
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 18 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7