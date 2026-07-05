Charles Leclerc se convirtió en el ganador del GP de Gran Bretaña 2026 al ser el primero en cruzar la línea de meta en medio de un Safety Car.

La victoria de Charles Leclerc en el GP de Gran Bretaña 2026 significa la primera en la temporada para el piloto de Ferrari.

En el podio lo acompañaron George Russell, piloto de Mercedes, y Lewis Hamilton, coequipero de Leclerc en Ferrari.

Charles Leclerc gana el GP de Gran Bretaña (Captura de pantalla)

¿Cómo fue la victoria de Charles Leclerc en el GP de Gran Bretaña 2026?

Durante el arranque del GP de Gran Bretaña 2026, Charles Leclerc logró superar a Kimi Antonelli, quien había logrado la pole position en la clasificación.

A partir de ello, Charles Leclerc no soltó el liderato y Kimi Antonelli tuvo un problema en su monoplaza que provocó que se fuera rezagando en la carrera.

Cuando todo indicaba que Ferrari podía hacer un 1-2 en el podio, Max Verstappen se salió de la pista y provocó un Safety Car en el que muchos pilotos aprovecharon para ir a los boxes.

Hamilton fue uno de ellos, mientras que Russell se quedó en pista y consiguió el segundo lugar, luego de que la carrera terminara bajo el Safety Car.

¿Cómo quedó el podio del GP de Gran Bretaña 2026?

Charles Leclerc subió a lo más alto del podio del GP de Gran Bretaña 2026 y junto a él estuvieron George Russell y Lewis Hamilton.

Así quedó el podio del GP de Gran Bretaña 2026: