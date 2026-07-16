La Fórmula 1 llega al circuito de Spa-Francorchamps con el GP de Bélgica 2026 que se disputará del 17 al 19 de julio entre las 04:30 y 8 horas y se podrá seguir a través de SKY Sports, Izzi y F1TV.

Práctica 1 | Viernes 17 de julio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 17 de julio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 18 de julio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 18 de julio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Bélgica 2026 | Domingo 19 de julio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Bélgica en 2025 (Geert Vanden Wijngaert / AP)

GP de Bélgica 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Bélgica 2026 se realizará del viernes 17 al domingo 19 de julio y la actividad en pista contará con: 3 sesiones de prácticas libres, la clasificación y la carrera principal.

GP de Bélgica 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

La décima fecha del calendario de la Fórmula 1 nos llevará al GP de Bélgica 2026, un circuito que promete varias emociones por sus condiciones climáticas que pueden ir cambiando a lo largo de la jornada.

Práctica 1 | Viernes 17 de julio | 05:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 2 | Viernes 17 de julio | 09:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Práctica 3 | Sábado 18 de julio | 04:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

Clasificación carrera | Sábado 18 de julio | 08:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Bélgica 2026 | Domingo 19 de julio | 07:00 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV

GP de Bélgica 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

El GP de Bélgica 2026, y el resto de la actividad de la Fórmula 1, se podrá seguir en vivo a través de SKY Sports, Izzi y F1TV en México.