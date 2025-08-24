Los giros en la novela de Julio César Chávez no cesan, ahora su abogado consiguió que el boxeador mexicano continúe su proceso en libertad por motivos de seguridad.

El pugilista Julio César Chávez, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez González, fue vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas.

Por motivos de seguridad, el juez federal Enrique Hernández Miranda, determinó que Julio César Chávez continuará su proceso en libertad, aunque como medida cautelar, no podrá salir del país.

¿Qué dijo el abogado de Julio César Chávez?

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez, habló sobre la vinculación a proceso del boxeador y señaló que su libertad será inmediata.

“El día de hoy debe quedar en libertad inmediata porque así lo determinó el juzgador porque la fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para su proceso. Le impusieron unas medidas muy estrictas que debe cumplir y vamos a garantizar que así sea”, señaló el representante legal de Julio César Chávez.

“A mi representado le interesa seguir este proceso y terminar estas conjeturas y demostrar que no tiene culpabilidad alguna”, apuntó el abogado del imputado.

¿De qué se le acusa a Julio César Chávez?

Julio César Chávez fue acusado de tener nexos con la delincuencia organizada y tráfico de armas.

Concretamente, Julio César Chávez fue señalado por favorecer partes de armamento para que este sea fabricado en Sinaloa.

Luego de una audiencia virtual, el abogado del boxeador señaló que la Fiscalía no tiene pruebas y que todas sus conjeturas son con base a “anécdotas de camaradería”.

“Tenemos un tema muy grave, pero muy grave, porque tenemos a una Fiscalía Federal que atribuye participación en una organización peligrosísima con base a anécdotas de camaradería, no hay ni una sola expresión que hayamos visto o no nos lo ha enseñado el fiscal”, explicó.

“Al final de esos tres meses, la fiscalía puede darse cuenta de que no hay elementos para sostener un juicio”, puntualizó.