Julio César Chávez Jr., hijo del histórico boxeador mexicano Julio César Chávez, regresó al boxeo tras ser liberado en México, apuntan diversos reportes.

Y es que en redes sociales se difundió un video en donde se observa a Julio César Chávez Jr. retomando sus entrenamientos de boxeo.

El domingo 24 de agosto Julio César Chávez Jr. abandonó el penal de Hermosillo, Sonora, luego de que un juez de control le dictara libertad condicional en su audiencia de vinculación a proceso, después de ser deportado a México por Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo tras ser liberado en México (Especial)

En redes sociales se dio a conocer el regreso al boxeo de Julio César Chávez Jr., tras su liberación del penal de Hermosillo, Sonora.

Resalta que debido a su salida bajo libertad condicional, Julio César Chávez Jr. regresó a los entrenamientos en un gimnasio de la ciudad de Hermosillo el lunes 25 de agosto de 2025.

Es decir, regresó al deporte que más le gusta tan solo 24 horas después de haber abandonado oficialmente la cárcel.

Se trata del gimnasio del que fuera campeón mundial de peso supermosca, Juan Francisco “el Gallo” Estrada, el cual lleva el nombre “Coliseo Boxing Club”.

Fue el propio gimnasio quien a través de sus redes sociales compartió que Julio César Chávez Jr. regresó a los entrenamientos de boxeo, acompañado de un video que lo muestra practicando este deporte.

El mismo fue publicado con el mensaje “ Julio César Chávez Jr. retomó sus entrenamientos en Coliseo Boxing Club by Gallo Estrada ”, el cual ya acumula cientos de reacciones en Instagram.

Entre ellos se encuentran varios comentarios positivos, como “bienvenido jefazo”, “qué bueno bendito Dios”, además de personas que colocan emojis de aplausos o de una flama.

Julio César Chávez Jr. regresa al boxeo tras ser liberado en México (Captura / IG coliseoboxingclub)

Julio César Chávez Jr. salió del penal de Hermosillo bajo libertad condicional

El domingo 24 de agosto de 2025 Julio César Chávez Jr. salió el penal de Hermosillo, Sonora, luego de que el juez Enrique Hernández Miranda le dictara libertad condicional.

Fue durante su audiencia del sábado 23 de agosto cuando el mismo juez validó su vinculación a proceso, acusado por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

No obstante, pese a esta situación, se aprobó la liberación de Julio César Chávez Jr. bajo ciertas restricciones, pues las autoridades argumentaron “motivos de seguridad” para ello.

De esta manera Julio César Chávez Jr. tiene prohibido abandonar México, en tanto sigue su juicio en libertad por los delitos mencionados.