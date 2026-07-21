El delantero de la selección de México, Julián Quiñones, externó su opinión a la decisión de que Javier Aguirre lo sacara en el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026.

A la perspectiva de Julián Quiñones, Javier Aguirre se equivocó al hacer el cambio en el último partido del Mundial, donde México fue eliminado tras perder contra Inglaterra.

Julián Quiñones habla del cambio de Javier Aguirre ante Inglaterra donde lo sacó

El último partido que México estuvo en el Mundial 2026 fue contra Inglaterra, pero así como este no va a salir de la mente de la afición por ser un nuevo logro al llegar a octavos de final, tampoco lo hará la decisión de sacar a Julián Quiñones casi al terminar el encuentro.

Una de las mayores críticas que Javier Aguirre se llevó en su despedida como Director Técnico fue el haber sacado al goleador del Mundial 2026, al minuto 81 del partido contra Inglaterra.

Y es que incluso Julián Quiñones tuvo una opinión al respecto, pues además cree que Aguirre cometió un gran error con esa decisión, que pudo haber llevado a México a cuartos de final.

En una plática que el tatuador y cantante Omi Debua compartió, Julián Quiñones expresó su opinión sobre esta decisión sin tapujos y ya una vez disminuido la euforia del Mundial 2026.

“Se mamó, se equivocó el viejo”. Julián Quiñones, futbolista.

Aunque no se mostró que el delantero haya ahondado más en el tema. Sí compartió su experiencia post Mundial, compartiendo cuando estaba tomando su vuelo a Monterrey tras la eliminación de México, “no podía ni caminar” por la gente que lo abordaba en el aeropuerto.

Asimismo, Julián Quiñones habló del interés de Tigres UANL de que regresara al equipo, situación a la que ya se habría negado.