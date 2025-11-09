El Real Madrid se mantiene como líder de LaLiga y así volverá tras el parón de la Fecha FIFA; te decimos cuándo juegan los Merengues en la Jornada 13 de la competencia.

El Real Madrid no pudo ganar como visitante en la Jornada 12, y en la reanudación de LaLiga volverá a jugar lejos del Estadio Santiago Bernabéu, enfrentando al Elche.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en LaLiga?

Después de empatar con el Rayo Vallecano en la Jornada 12 de LaLiga, el Real Madrid de Xabi Alonso visitará al Elche el domingo 23 de noviembre de 2025.

El naciente proyecto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid ha caminado con solidez en LaLiga, pero no puede relajarse, ya que el FC Barcelona y el Villarreal se mantienen al acecho.

Así se jugará el partido Elche vs Real Madrid en la Jornada 13 de LaLiga:

Partido: Elche vs Real Madrid

Fase: Jornada 13 de LaLiga

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó el Real Madrid en la Jornada 12 de LaLiga vs Rayo Vallecano?

El Real Madrid igualó 0-0 como visitante en la cancha del Rayo Vallecano, en la Jornada 12 de LaLiga.

Con el punto ganado en Vallecas, el Real Madrid llegó a 31 puntos, perdiendo algo de ventaja con sus perseguidores en busca de la cima de LaLiga.

Aunque el empate en la cancha del Rayo Vallecano no le resta oportunidad de ser campeón al Real Madrid, es una alerta a tiempo, pues no debería dejar puntos en el camino con rivales como el que tuvo en la Jornada 12.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Madrid en la Champions League?

El Real Madrid tendrá una semana cargada tras la Fecha FIFA, pues luego de jugar en la cancha del Elche, como parte de la Jornada 13 de LaLiga, reanudará su participación en Champions League.

El miércoles 26 de noviembre, el Real Madrid visitará al Olympiacos en la Jornada 5 de la Champions League.

Con 9 puntos, el Real Madrid ocupa el lugar 7 de la Champions League a tres unidades del líder Bayern Múnich.