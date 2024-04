Juan Manuel Márquez explotó contra Canelo Álvarez por la pelea que tendrá el pugilista de Jalisco el próximo 4 de mayo contra Jaime Munguía.

El ex campeón mundial no se guardó nada, pues Juan Manuel Márquez exigió que Canelo Álvarez cumpla el reglamento establecido por el Consejo Mundial de Boxeo.

De lo contrario, Dinamita Márquez pidió retirarle el cinturón de Campeón Supermediano al boxeador de Jalisco por pasarse por alto las reglas impuestas por el CMB.

Sin embargo, todo lo dicho por Juan Manuel Márquez es consecuencia de las declaraciones de Canelo Álvarez, pues aseguró que puede hacer lo que quiera por lo que ha conseguido a lo largo de su carrera.

La declaración de Canelo Álvarez que hizo explotar a Juan Manuel Márquez

Canelo Álvarez ha sido muy criticado por Juan Manuel Márquez tras sus declaraciones donde aseguró que se ganó el derecho de hacer lo que quiera.

Días después, Juan Manuel Márquez respondió a Canelo Álvarez y le dijo que tiene que aplicarse a las reglas del Consejo Mundial de Boxeo.

“Yo puedo pelear con cualquier peleador y me gano mi buen dinero. Yo puedo hacer lo que yo quiera en este momento y me lo merezco, porque he hecho todo en mi carrera, y me merezco estar en esta posición. Así que voy a hacer lo que yo quiera”, aseguró Canelo Álvarez.

Juan Manuel Márquez pide que le retiren cinturón a Canelo Álvarez

Lo dicho por Canelo Álvarez encontró respuesta en Juan Manuel Márquez, una voz más que autorizada que pidió que se apegara a las reglas del Consejo Mundial de Boxeo.

“Cualquier organismo tiene sus reglamentos, en este caso es el Consejo Mundial. Su campeón es el Canelo y él debería respetar los reglamentos, así funciona. Parece que Canelo Álvarez puede hacer lo que quiera y no es así, hay estatutos y reglamentos a acatar”, dijo Juan Manuel Márquez.

“Si existe un retador oficial, el reglamento lo establece, tiene que pelear con ese retador oficial; si no es así, que quede el cinturón vacante”, agregó.