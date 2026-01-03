El pasado 1 de enero en punto de las 1:30 horas en un bar llamado Le Constellation en el centro de esquí de Crans-Montana en Suiza, un incendio se desató y desafortunadamente las cifras de muertos ya llegó a 40.
Sin embargo, además de las personas que murieron en el incendio en el bar de Crans-Montana, hay más de cien heridos, entre los cuales habría una joven promesa del balompié francés.
El club al cual pertenece el futbolista ya se pronunció en redes sociales y dio a conocer que su elemento sí presenta quemaduras a consecuencia del incendio, además de que está siendo atendido en Alemania.
Joven futbolista francés está entre los quemados por incendio en bar de Crans-Montana
A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el FC Metz de la Ligue 1 de Francia dio a conocer Tahirys Dos Santos, un joven futbolista de apenas 19 años de edad que pertenece a la institución, está entre los quemados por el incendio en Crans-Montana.
“El FC Metz anuncia con profunda tristeza que Tahirys Dos Santos, jugador juvenil del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, la víspera de Año Nuevo…”, se lee en el comunicado del club.
Además, el club reveló que el joven defensor francés presenta quemaduras graves, por lo que fue trasladado a un hospital de Alemania para ser atendido y mandó un mensaje de apoyo al futbolista y su familia en este difícil momento.
Tahirys Dos Santos habría entrado al bar de Crans-Montana para salvar a su novia
De acuerdo a información brindada por Christophe Hutteau, agente de Tahirys Dos Santos, para la televisión francesa, el futbolista del FC Metz ingresó al incendio del bar en Crans- Montana para salvar a su novia.
Tahirys Dos Santos presentaría quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, principalmente en la nuca y actualmente se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de Alemania, donde ya pudo ser visitado por su familia.