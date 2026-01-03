El pasado 1 de enero en punto de las 1:30 horas en un bar llamado Le Constellation en el centro de esquí de Crans-Montana en Suiza, un incendio se desató y desafortunadamente las cifras de muertos ya llegó a 40.

Sin embargo, además de las personas que murieron en el incendio en el bar de Crans-Montana, hay más de cien heridos, entre los cuales habría una joven promesa del balompié francés.

El club al cual pertenece el futbolista ya se pronunció en redes sociales y dio a conocer que su elemento sí presenta quemaduras a consecuencia del incendio, además de que está siendo atendido en Alemania.

Joven futbolista francés está entre los quemados por incendio en bar de Crans-Montana

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el FC Metz de la Ligue 1 de Francia dio a conocer Tahirys Dos Santos, un joven futbolista de apenas 19 años de edad que pertenece a la institución, está entre los quemados por el incendio en Crans-Montana.

“El FC Metz anuncia con profunda tristeza que Tahirys Dos Santos, jugador juvenil del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, la víspera de Año Nuevo…”, se lee en el comunicado del club.

Además, el club reveló que el joven defensor francés presenta quemaduras graves, por lo que fue trasladado a un hospital de Alemania para ser atendido y mandó un mensaje de apoyo al futbolista y su familia en este difícil momento.

Tahirys Dos Santos habría entrado al bar de Crans-Montana para salvar a su novia

De acuerdo a información brindada por Christophe Hutteau, agente de Tahirys Dos Santos, para la televisión francesa, el futbolista del FC Metz ingresó al incendio del bar en Crans- Montana para salvar a su novia.

💬 "Il est reparti dans les flammes pour sauver sa petite-amie"



L'agent de Tahirys Dos Santos, jeune footballeur du FC Metz, raconte l'acte héroïque de son joueur lors de l'incendie à Crans-Montana pic.twitter.com/y3jnTd22D0 — BFM (@BFMTV) January 3, 2026

Tahirys Dos Santos presentaría quemaduras en la mayor parte de su cuerpo, principalmente en la nuca y actualmente se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de Alemania, donde ya pudo ser visitado por su familia.