El Año Nuevo en Suiza ha traído una tragedia con una explosión en un bar que ha dejado decenas de muertos.

Por lo que las autoridades en Suiza informaron que se tiene varias decenas de personas muertas, pero sin precisar un saldo, así como por lo menos 100 personas más resultaron heridas tras la explosión en el bar que desencadenó un incendio.

Asimismo, las autoridades en Suiza precisaron que las víctimas de la tragedia son de diferentes nacionalidades y se está trabajando para identificarlas.

Según la información local, la explosión sucedió alrededor de 1:30 de la madrugada hora local del 1 de enero 2026, en el bar llamado “Le Constellation” de la estación de esquí de la zona, en el suroeste de Suiza.

Ante la tragedia en Año Nuevo en Suiza las autoridades han actuado junto a 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas en el lugar de los hechos.

Mientras que el hospital en Valais ha declarado que su unidad de cuidados intensivos está completamente llena, por lo que pacientes están siendo enviados a otros centros de cuidados para quemaduras en las ciudades de Zúrich, Lausanne, Sion y Ginebra.

Tragedia en Año Nuevo: explosión en bar de Suiza deja decenas de muertos (Alessandro Della valle / AP)

Suiza abre investigación por explosión en bar en tragedia de Año Nuevo

Ante la tragedia de Año Nuevo en Suiza, las autoridades ya han abierto una investigación para aclarar lo sucedido tras la explosión y el incendio que se desató en el bar “Le Constellation”.

Luego de que en rueda de prensa la fiscal local Beatrice Pilloud declaró que se realizará una investigación completa sobre lo sucedido.

“Por el momento consideramos que se trata de un incendio y no contemplamos la posibilidad de un ataque”. Beatrice Pilloud, Fiscal local

El área del bar en Suiza se encuentra totalmente acordonada, así como custodiada por la policía local, además de que se impuso un veto al tráfico aéreo sobre Crans-Montana para permitir solo el acceso exclusivo de los vehículos de emergencias.