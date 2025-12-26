La influencer Mercedes Roa quien hace contenido relacionado con el fútbol, reveló que tras el ataque que sufrió en Francia, ahora ha quedado fuera del deporte al no poder realizar actividades físicas.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

A través de redes sociales, Mercedes Roa dio a conocer el difícil diagnóstico que la ha dejado fuera de su pasión: el fútbol; esto tras el ataque que sufrió en Marsella, Francia y un diagnóstico médico reveló que tenía lesiones importantes en la rodilla.

“Hace 15 días me agredieron en Marsella, desde entonces el dolor no paró, incrementó, así que fui al doctor y me mandaron a hacer una resonancia magnética simple de rodilla y tengo el menisco medial roto, mucha inflamación; bursitis patelar traumática y otras cosas que apenas entiendo”. Mercedes Roa

Cabe resaltar que esta lesión se agravó ya que Mercedes Roa estaba en proceso de recuperación de una lesión previa, por lo que el ataque que sufrió en Francia también lastimó su tobillo izquierdo, una zona que también ya estaba debilitada.

No obstante, en el mensaje que subió Mercedes Roa a sus redes sociales, reveló que más allá de lo físico, la lesión le ha pegado en lo emocional ya que ha quedado fuera de fútbol, asegurando que “le ha quitado mucho”.

“Me quitó mucho este chico y me cuesta mucho hablarlo, pero que me haya quitado mi futbol… voy a ir contra todo lo malo que pasó ese día y los siguientes a él”. Mercedes Roa

Y es que el pasado 8 de diciembre, Mercedes Roa estaba junto a unos amigos esperando un taxi en Marsella, Francia tras asistir a un evento deportivo, cuando un grupo de hombres comenzó a agredirlos después de que tras una interacción, reaccionaran de manera violenta en su contra.

Después de las agresiones, Mercedes Roa y una amiga tuvieron que ser atendidas en el hospital y presentaron una denuncia formal, posteriormente, se confirmó que las autoridades francesas detuvieron a tres de los agresores.