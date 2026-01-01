Tras darse a conocer la tragedia por el incendio de Año Nuevo en un bar en Crans-Montana, Suiza, el gobierno de México envió sus condolencias a través de un mensaje de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

En dicho mensaje México se solidarizó y lamentó lo sucedido en Suiza, sobretodo por las personas que murieron y otras que resultaron afectadas por el incendio en Crans-Montana.

México extendió sus condolencias a Suiza

El mensaje de la SRE de México, publicado en su cuenta oficial de X, lamenta lo sucedido en el incendio de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana, Suiza, extendiendo sus condolencias a las autoridades y el pueblo en general.

Condolencias de México por incendio en Crans-Montana, Suiza (Especial)

El gobierno de México lamenta principalmente las 40 muertes y 115 personas heridas que dejó el incendio de Crans-Montana en Suiza.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la 1:30 a.m. del 1 de enero de 2026, sucedió una explosión en el bar “La Constelación”, el cual provocó un incendió que se extendió rápidamente por el lugar.

Debido a la celebración de Año Nuevo y que Crans-Montana se trata de un lugar turístico, el bar estaba bastante concurrido, lo que hizo que el evento cobrara tal magnitud.

Autoridades locales y federales de Suiza anunciaron que ya se abrió una investigación para definir las causas de la explosión e incendio en el bar.

SRE confirma que no hay connacionales afectados por el incendio en bar de Suiza

Otra cosa que señaló la SRE de México, es de momento no se han reportado connacionales afectados por el incendio en Crans-Montana, Suiza.

La SRE no ha recibido información de personas de México (originarios del país o residentes en Suiza) que hayan resultado heridas o muertas en la explosión, así como el posterior incendio en el bar de Crans-Montana.

De todos modos pusieron a disposición el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Suiza (+41 (0) 79 907 68 37), por si se requiere alguna información.

Señalando que la misma embajada permanece en alerta para cualquier eventualidad que surja en las próximas horas.