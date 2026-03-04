El Atlas de la Liga MX habría cambiado de dueño pasando del Grupo Orlegui a las manos de la directiva de los Pericos de Puebla, franquicia de la Liga Mexicana de Beisbol.

A la venta desde hace algunos meses, el Atlas por fin habría encontrado comprador en José Miguel Bejos, dueño de los Pericos de Puebla, equipo de la LMB.

Atlas será propiedad del dueño de Pericos de Puebla (captura de pantalla)

Reportan la venta del Atlas, equipo de la Liga MX

Este martes 3 de marzo, el periodista Pepe Hanan compartió en su cuenta de X que el dueño de los Pericos de Puebla, José Miguel Bejos, será el comprador del Atlas, transacción que sería confirmada en los próximos días.

José Miguel Bejos, dueño del equipo de beisbol Pericos de Puebla habría convencido al Grupo Orlegui para concretar la venta del Atlas, que así empezará una nueva etapa de la mano de un empresario exitoso que ha hecho campeón a la novena poblana.

Atrás quedó el supuesto interés de personajes como el boxeador ‘Canelo’ Álvarez para comprar al Atlas, equipo que permanecería en Guadalajara con su nuevo dueño.

Se acaba una era de altibajos del Atlas con Grupo Orlegui

El Grupo Orlegui quedará marcado en la historia del Atlas, organización que se convirtió en dueño del equipo rojinegro en el año 2019.