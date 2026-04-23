La venta del Atlas por parte de Grupo Orlegi a un grupo encabezado por José Miguel Bejos fue aprobada este 23 de abril por la Asamblea de la Federación Mexicana de Futbol, aunque aún requiere autorización de la autoridad antimonopolio.

Con este movimiento, Orlegi se queda únicamente con Santos Laguna tras un ciclo que incluyó el histórico bicampeonato rojinegro.

La transición se concretará el 1 de julio de 2026, bajo la condición de que el club permanezca en Guadalajara y conserve como sede el Estadio Jalisco.

Atlas ya es propiedad de Prodi en la Liga MX (Cortesia)

Grupo Orlegi se queda con un solo equipo tras vender al Atlas

Con la venta del Atlas, Grupo Orlegi dejará la propiedad del equipo tras un ciclo que incluyó el histórico bicampeonato de Liga MX, además de avances en infraestructura y desarrollo deportivo.

Ahora, Grupo Orlegi será dueño solamente de Santos Laguna en la Liga MX.

La transición para concretar la venta del Atlas ya tiene fechas definidas:

El grupo saliente continuará con la operación hasta el 30 de junio.

A partir del 1 de julio la nueva administración tomará el control del Atlas.

Se trata de un cambio relevante dentro del futbol mexicano, por el impacto en el modelo de multipropiedad en la Liga MX.

Comunicado venta de Atlas (ESPECIAL)

Algunas condiciones para la venta del Atlas

La venta del Atlas al grupo de José Miguel Bejos tiene algunas condiciones por cumplir, más allá del costo a cubrir por adquirir la franquicia.

Atlas no podrá cambiar de sede y tiene que mantenerse en la Ciudad de Guadalajara, con el Estadio Jalisco como su cancha,

Los jugadores Diego González, Eduardo Aguirre y Luis Gamboa no entran en la venta, el resto del plantel se queda a disposición del nuevo propietario, José Miguel Bejos,

“Ratificamos que Atlas FC mantendrá su sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que trabajaremos para consolidar un proyecto deportivo sólido”, publicó Grupo Prodi, nuevo dueño del Atlas.