La FIFA confirmó la designación arbitral para uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026: Argentina vs Suiza.

El portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina y Suiza, un partido que definirá a uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

La elección de João Pinheiro no ha pasado desapercibida, ya que el colegiado es considerado uno de los árbitros con mayor proyección del futbol europeo.

¿João Pinheiro perjudicará a Messi por ser compatriota de Cristiano Ronaldo?

Además de João Pinheiro, la terna arbitral contará con una importante presencia portuguesa. Los asistentes también serán de Portugal, por lo que tres árbitros lusos tendrán la responsabilidad de conducir el compromiso entre Argentina y Suiza.

Pinheiro es recordado por una polémica decisión en la Final de la UEFA Champions League, pues no marcó una mano de Joao Neves en dicho encuentro.

Otra de las razones que hacen que los aficionados de Argentina estén inconformes con la decisión es la nacionalidad del propio silbante debido a que es compatriota de Cristiano Ronaldo, el eterno rival de Lionel Messi.

La atención del Argentina vs Suiza podría centrarse en João Pinheiro

Con todo listo para el choque entre Argentina y Suiza, la atención estará centrada en el espectáculo dentro del terreno de juego.

Sin embargo, la designación de João Pinheiro y de sus asistentes portugueses añade un elemento adicional de interés a uno de los partidos más esperados de los cuartos de final.