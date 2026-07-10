João Pinheiro es un árbitro portugués de fútbol que dirige partidos en la Primeira Liga de Portugal y en competiciones organizadas por la FIFA y la UEFA.

Fue seleccionado por la FIFA para formar parte del cuerpo arbitral de la Copa Mundial 2026, confirmando su crecimiento como uno de los jueces de mayor prestigio dentro del arbitraje europeo.

¿Quién es João Pinheiro?

João Pinheiro es un árbitro profesional portugués que debutó en la máxima categoría del futbol de su país y posteriormente obtuvo el gafete internacional de la FIFA.

Gracias a su desempeño ha dirigido encuentros de la UEFA Champions League, Europa League, Conference League y torneos internacionales de selecciones, además de consolidarse como árbitro de categoría élite de la UEFA.

¿Qué edad tiene João Pinheiro?

João Pinheiro nació el 4 de enero de 1988 en Vila Nova de Famalicão, Portugal, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿João Pinheiro tiene pareja?

No existe información pública o confirmada sobre la vida sentimental de João Pinheiro.

¿Qué signo zodiacal es João Pinheiro?

João Pinheiro nació el 4 de enero, por lo que pertenece al signo Capricornio. Este signo corresponde al elemento tierra y suele relacionarse con personas disciplinadas, perseverantes, responsables y orientadas al cumplimiento de objetivos.

¿João Pinheiro tiene hijos?

No hay información pública que confirme que João Pinheiro tenga hijos.

¿Qué estudió João Pinheiro?

João Pinheiro es abogado de profesión. Sin embargo, no existen registros públicos que detallen la licenciatura o la institución donde realizó sus estudios, ni información sobre posgrados o diplomados.

¿En qué ha trabajado João Pinheiro?

João Pinheiro es reconocido como uno de los árbitros portugueses con mayor presencia internacional. Su trayectoria lo ha llevado de la liga portuguesa a las principales competencias organizadas por la UEFA y la FIFA.