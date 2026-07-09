La CDMX activó alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias en 11 alcaldías este jueves 9 de julio; estas son las zonas afectadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aplicó Alerta Naranja para la alcaldía Álvaro Obregón por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

También se activó Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías de la CDMX:

  1. Azcapotzalco
  2. Gustavo A. Madero
  3. Miguel Hidalgo
  4. Cuauhtémoc
  5. Venustiano Carranza
  6. Cuajimalpa
  7. Benito Juárez
  8. Coyoacán
  9. Magdalena Contreras
  10. Tlalpan
Activan alerta amarilla y naranja por lluvias en la CDMX este jueves 9 de julio
Activan alerta amarilla y naranja por lluvias en la CDMX este jueves 9 de julio (X/@SGIRPC_CDMX)

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