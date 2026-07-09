La CDMX activó alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias en 11 alcaldías este jueves 9 de julio; estas son las zonas afectadas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aplicó Alerta Naranja para la alcaldía Álvaro Obregón por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo.
También se activó Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías de la CDMX:
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
- Miguel Hidalgo
- Cuauhtémoc
- Venustiano Carranza
- Cuajimalpa
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
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