La CDMX activó alertas amarilla y naranja por fuertes lluvias en 11 alcaldías este jueves 9 de julio; estas son las zonas afectadas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aplicó Alerta Naranja para la alcaldía Álvaro Obregón por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo.

También se activó Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías de la CDMX:

Azcapotzalco Gustavo A. Madero Miguel Hidalgo Cuauhtémoc Venustiano Carranza Cuajimalpa Benito Juárez Coyoacán Magdalena Contreras Tlalpan

Activan alerta amarilla y naranja por lluvias en la CDMX este jueves 9 de julio (X/@SGIRPC_CDMX)

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