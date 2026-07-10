Alerta en Iztacalco por sujeto que agrede a peatones con un tubo

La alcaldía de Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), encendió las alertas tras reportarse que un sujeto agrede a peatones con un tubo sin un motivo aparente.

Un video de seguridad captó el momento en que el sujeto de mediana edad persigue a un hombre por la calle, lo golpea con un objeto en el rostro y luego huye del lugar.

Los reportes vecinales sugieren que no es la primera vez que sucede, pues el agresor ha cometido actos similares sobre Oriente 259 y en calles cercanas a los límites con la colonia Leyes de Reforma.

Agresor de Iztacalco continúa libre; piden ayuda para identificarlo

Vecinos de la colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, reportan la presencia de un sujeto que agrede a peatones sin consecuencia alguna y a plena luz del día.

De acuerdo con los reportes vía redes sociales, el agresor ha atacado a varios vecinos en plena vía pública sin razón aparente, lo que indicaría que se trata de ataques al azar.

Ante esta situación, se han difundido videos de las agresiones para pedir el apoyo de la comunidad, con el objetivo de identificar al atacante y que las autoridades de la capital puedan actuar legalmente.

Por ahora, las autoridades de la CDMX no han emitido su posicionamiento al respecto ni han informado sobre la detención del hombre. En caso de avistarle, se pide contactar con autoridades.