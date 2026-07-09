Te contamos a qué hora termina el concierto de Claptone en Campo Marte. Acá el horario del 9 de julio.
Claptone se presentará en el Music Pavilion de Campo Marte 26 Santander con un DJ Set que pondrá a bailar a todos.
Horario del 9 de julio para el concierto de Claptone en Campo Marte
Así quedó el horario para el concierto de Claptone en Campo Marte este 9 de julio:
- Apertura de puertas: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 10:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 12:00 de la noche
Durante su presentación en vivo, Claptone pondrá sus mejores temas como No Eyes, Drop The Pressure y Cold Heart.
Con su estilo enigmático y máscara misteriosa, la música de Claptone fusiona diversos géneros, lo que ha convertido al DJ en uno de los mejores del momento.
Ruta para llegar a Campo Marte en CDMX
Te damos la mejor ruta para llegar a Campo Marte sin problemas y disfrutar del concierto de Claptone.
Si vas en transporte público, tu mejor opción es bajarte en la estación Auditorio de la línea 7 del Metro CDMX; en Metrobús, tienes que descender en Campo Marte.
De cualquier manera, te sugerimos arribar al recinto horas antes para evitar cualquier contratiempo.
La dirección del Campo Marte es Domicilio conocido S/N, Polanco, Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México, CDMX.