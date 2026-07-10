La Federación Egipcia de Fútbol ratificó a Hossam Hassan como director técnico de su país tras alcanzar los Octavos de Final, a pesar de haber caído ante Argentina en el Mundial 2026.

La decisión se tomó al considerar que el proyecto liderado por Hossam Hassan, de 59 años, ofreció la mejor actuación de Egipto en un partido internacional en muchos años.

Con su nuevo contrato, se estima que Hossam Hassan podría continuar como DT de Egipto en el Mundial 2030, el cual podría llevarse a cabo en tres continentes (África, Europa y Sudamérica).

Hossam Hassan, DT de Egipto (Hossam Hassan / Facebook)

Hossam Hassan seguirá al frente de Egipto en el Mundial 2030

El presidente de la EFA, Hany Abu Rida, anunció que la junta directiva dio luz verde a la renovación de Hossam Hassan como director técnico de Egipto, aunque aún quedan algunos trámites administrativos.

Si bien la federación no reveló la duración del nuevo contrato, algunos medios egipcios afirman que el acuerdo se prolongaría hasta 2030, tiempo suficiente para participar en el próximo Mundial.

Desde 2024, Hossam Hassan se posicionó al frente de Egipto, logrando resultados decisivos desde entonces con:

19 victorias

10 empates

5 derrotas

El arbitraje de François Letexier en el Argentina vs Egipto estuvo marcado por la polémica (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

Hossam Hassan criticó el arbitraje tras la caída de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026

Hossam Hassan lanzó fuertes críticas contra el arbitraje luego de la dramática eliminación de Egipto ante Argentina en los Octavos de Final del Mundial 2026.

El entrenador aseguró que el VAR nunca revisó la jugada del gol anulado a su equipo, acción que —según él— cambió por completo el rumbo del partido