A pocos días de la gran final del Mundial 2026, la Selección de España encendió las alarmas por la situación física de Lamine Yamal, una de las grandes figuras del torneo y pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente.

De acuerdo con información revelada por Marca, el joven atacante Lamine Yamal no participó en el entrenamiento más reciente del combinado español debido a unas molestias musculares.

¿Lamine Yamal se perderá la final del Mundial 2026?

Lamine Yamal fue visto portando un vendaje en el muslo, una imagen que rápidamente generó preocupación entre los aficionados de la Selección de España.

Sin embargo, las noticias desde la concentración española son tranquilizadoras, pues el reporte señala que la presencia de Lamine Yamal en la final no corre peligro y que el plan del cuerpo técnico es que el futbolista sea titular en el partido más importante del Mundial 2026.

Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentan por la Copa del Mundo 2026 (Michelle Rojas)

La ausencia del atacante en la práctica habría sido una medida preventiva para evitar riesgos innecesarios a escasas horas del encuentro decisivo.

Lamine Yamal se enfrentará a Messi en el Mundial 2026

Lamine Yamal ha sido una de las grandes revelaciones del torneo y uno de los líderes ofensivos de una selección española que regresó a una final mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Lamine Yamal tendrá enfrente a Lionel Messi, capitán de Argentina y uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, por lo que tendrá que superarlo si quiere ganar el Mundial 2026.